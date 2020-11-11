РИАМО - 11 ноя. Столичные власти приняли решение не вводить локдаун в городе и обойтись точечными ограничительными мерами, так как система здравоохранения была готова к осеннему увеличению числа Covid-пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нынешний период отличается от весеннего готовностью к пандемии. Мы развернули порядка 8 тысяч дополнительных койко-мест, научились четко выстраивать работу всех учреждений здравоохранения. Весенняя пандемия была критической, мы вынуждены были объявить серьезный локдаун. Сейчас с почти таким же уровнем (заболеваемости - ред.) мы справляемся без глобальных ограничений», — сказал Собянин в ходе онлайн-конференции «Сражение за будущее: как в войне с Covid-19 не потерять экономику».

Мэр отметил, что приоритетом для властей является здоровье людей. При этом, по его словам, экономические убытки для населения не менее критичны, чем проблемы в системе здравоохранения.

«Нужно искать баланс. <...> Если мы вводим сегодня ограничения, то вводим наперед: прогнозируем, что будет через неделю, три недели. Это необходимо для обеспечения стабильной работы здравоохранения», — заключил Собянин.

В столице действуют ограничения из-за роста новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Школьники 6-11 классов переведены на дистанционку. С 13 ноября онлайн-обучение также начнут студенты вузов и колледжей. Временно закроются детские развлекательные центры.

В новогоднюю ночь все рестораны и ночные клубы в Москве будут закрыты. В городе отказались от проведения традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество» и других массовых праздничных мероприятий.

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Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

- Власти Москвы анонсировали проверки по соблюдению новых антиковидных мер. Это связано с ростом новых заражений коронавирусом.

- Собянин объяснил, почему в Москве не ввели локдаун. По его словам, система городского здравоохранения оказалась полностью готова ко второй волне коронавируса.

- В Москве в конце ноября могут ввести новые ограничения. Решения по вводу ограничений принимаются после серьезного анализа ситуации и прогноза на будущее.

- Разбираемся, нужно ли соблюдать карантин и вызывать врача, если вам пришла СМС о контакте с больным ковидом.

- Власти Москвы сохранят ключевые инвестпроекты города, несмотря на пандемию. По словам мэра Сергея Собянина, в столице никогда не снижали объем инвестиций в экономику.

- Осенне-зимняя волна коронавируса в столице будет последней из критических, через несколько месяцев город выйдет из пика пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Мы весной <...> еще понимали, что осенью столкнемся с более серьезными проблемами, что осенние заболевания ухудшат картину, пики заболеваемости полезут вверх. Мы понимали, что будет вторая осенняя история. И теперь мы понимаем, что эта осенне-зимняя история будет последняя из таких критических», — сказал Собянин в ходе онлайн-конференции «Сражение за будущее: как в войне с Covid-19 не потерять экономику

- Воробьев рассказал о поддержке экономики в условиях Covid‑кризиса.

Каждый кризис больно бьет. Но важно понять, как использовать этот кризис. Нужно делать выводы, как в 2014 году после санкций. Мы должны принимать своевременные, умные решения.

- Собянин оценил экономические последствия пандемии коронавируса.

В мире мировой ВВП схлопнулся не на 1%, а на 5-7%. На уровне мировой войнушки. Это не шуточная история.

- Ледовые катки в Москве будут работать в условиях пандемии. Режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора.

- В Москве не будут проводить фестиваль «Путешествие в Рождество». Также не состоятся и традиционные новогодние елки.

- Умерших от коронавируса в Москве предложили хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Все соединения конструкции герметичные для обеспечения безопасности людей на прощании.

- Новогодние праздники в России предложили продлить на две недели. Авторы идеи считают, что это поможет замедлить рост заболеваемости​коронавирусом.

Хотим узнать ваше мнение Нужно ли продлить новогодние праздники на две недели? 31% Да, это снизит заболеваемость коронавирусом 31% Нет, экономика не потянет такие расходы 31% Это затянет празднование и только распространит вирус 31% Мне все равно Результаты

- В столице с 13 ноября по 15 января 2021 года не будут проводиться временные выставки, экспозиции и групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- За сутки в России зарегистрировали 19 851 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 701 больных. В Москве - 4 477.

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.