РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Продолжается набор детей в возрасте от 6 лет и старше в муниципальное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу «Спартак», сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации городского округа Люберцы.

«Приглашаем мальчиков и девочек от 6 лет и старше в школу баскетбола «Спартак». Обучение ведется на бесплатной основе. Занятия проходят с тренерами высшей категории», - говорится в сообщении.

Место проведения тренировок: улица Смирновская, дом 4 (Дворец спорта «Триумф»), улица Смирновская, дом 2А (СШОР «Спартак»). Подробная информация - по телефонам: 8 (495) 559-32-10, 8 (929) 991-49-21, 8 (926) 628-45-90.