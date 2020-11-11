РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Более 220 сильнейших спортсменок из Москвы и Московской области встретились на открытом турнире «Юные гимнастки ФСОП», который прошел во Дворце спорта «Триумф» Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В прошлые годы на турнир съезжались гимнастки со всей страны, от Калининграда до Камчатки. Их число было в разы больше. В этот раз масштабу соревнований помешала пандемия коронавируса. Очные соревнования с ограничением числа участниц и регионов прошли только в Люберцах и Ярославле. Остальные спортсменки соревновались по-новому, то есть судьи оценивали их мастерство удаленно», - сказал Ружицкий.

Он отметил удачное выступление люберецких гимнасток: спортсменки завоевали три золотые и две бронзовые медали. Это Злата Куликова, Мелисса Болат, Евгения Захарова (золото), Самира Галеева и Елизавета Мелихова (бронза). Городской округ представляли 35 юниорок.

«Поздравляю спортсменок и их тренеров! Такие высокие результаты не могут не радовать! Они еще раз подтверждают, что Люберцы – территория спорта!» - добавил Ружицкий.

Турнир прошел с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности и без участия зрителей.