РИАМО - 11 ноя. На Большой Академической улице, 12/18, произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса №т19, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«В результате происшествия в городском транспорте пострадавших нет», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.
Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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