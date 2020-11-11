РИАМО - 11 ноя. На Большой Академической улице, 12/18, произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса №т19, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«В результате происшествия в городском транспорте пострадавших нет», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.