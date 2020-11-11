РИАМО - 11 ноя. Фигурантам уголовного дела о похищении и насильственном удержании адвоката в Подмосковье предъявили обвинение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, один из фигурантов - Александр Мавриди - создал ОПГ не позднее 2018 ноября. Целью бандитов было незаконное удержание адвоката, владевшего элитной недвижимостью. Преступник вместе с подельниками заманил потерпевшего в загородный дом в Одинцове, чтобы тот переписал на группировку все недвижимое имущество. ОПГ удерживала адвоката против воли, а также применяла к нему физическую силу.

«В результате длительного удержания <...> потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи и его имущество – три квартиры, расположенные в городе Москве, общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей – перешло в собственность участников организованной группы», – говорится в сообщении.

О преступлениях, совершенных в отношении адвоката, стало известно во время расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в Истре. В момент осмотра квартиры подозреваемого был обнаружен пенсионер, который был прикован к постели. Оказалось, что в прошлом он был известным московским адвокатом. Сейчас ведется розыск соучастника убийства подмосковного бизнесмена, расследование дела продолжается.

Адвоката нашли в рамках расследования дела об убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, так называемого «колбасного короля». Преступление произошло в деревне Аносино под Истрой.

Мавриди и его сообщнику - Константину Барскому - было предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц, и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере (часть 3, статья 127 УК РФ и пункты «а», «б», статья 163 УК РФ). Мавриди также обвиняется в совершении убийства предпринимателя (часть 2, статья 105 УК РФ).