РИАМО - 11 ноя. Власти Москвы намерены на 100% выполнить все социальные обязательства в 2021 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы должны на 100% выполнить свои социальные обязательства (в 2021 году - ред.), на это у нас деньги есть. <...> И социальные выплаты, и заработная плата в социальной сфере, поддержание ее на должном уровне, текущее финансирование бюджетных учреждений - это будет исполнено», - сказал Собянин.

Он отметил, что проблемой является дефицит в 500-600 миллиардов рублей. Именно столько составляет адресная инвестиционная программа Москвы.

Мэр Москвы отметил, что после пандемии экономика будет восстанавливаться. По его оценке, в экономическом плане начало следующего года будет тяжелым и, возможно, тяжелее ситуации 2020 года.