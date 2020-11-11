РИАМО – 11 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил пост своего помощника бывшему главе ФАС Игорю Артемьеву,сообщает Федеральное агентство новостей.

Артемьев согласился на новую должность. Место главы ФАС теперь займет бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

«Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы, и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства», — отметил Мишустин.

Игорь Артемьев был главой ФАС в течение 16 лет.