РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. В подмосковном Красногорске завершили прокладку газопровода-связки высокого давления, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«АО «Мособлгаз» сообщает о завершении работ по прокладке газопровода-связки высокого давления между микрорайоном Опалиха, ГРС «Снегири» и ГРС «Архангельское». Новый газопровод позволит улучшить работу системы газоснабжения всего округа», - говорится в сообщении.

Работы на объекте выполнялись в сложных стесненных условиях городской застройки. Более 2 километров прокладки газопровода было выполнено закрытым способом с привлечением специализированной техники и оборудования.

«Благодаря строительству газопровода горокруг Красногорск получил дополнительную возможность для подключения населения, объектов коммунальной инфраструктуры, предприятий малого и среднего бизнеса», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что на основании мониторинга пропускной способности построенного газопровода будет определен объем дополнительных подключений, что позволит обеспечить дополнительную подачу природного газа в жилые дома жителей Красногорска.

Протяженность построенного газопровода составила 5,5 километра. Все работы произведены без отключения подачи газа потребителям.