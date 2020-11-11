РИАМО - 11 ноя. Подмосковный музей «Зоя» организовывает в социальных сетях акцию, приуроченную ко Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой, в рамках которой желающие могут рассказать о героях своей семьи, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

До 2 декабря текущего года всем желающим представляется возможность рассказать историю о героях своей семьи. В содержании публикации должен значиться хештег #КолоннаЗои, текстовый формат рассказа о герое, видеорассказ (съемка анфас, фиксированная), а также сканированная фотография участника ВОВ. Акция приурочена ко Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой.

«Пятого декабря музей «Зоя» на YouTube-канале опубликует эти видеоистории. В последующем эти видеоролики пополнят интерактивный зал музея «Бессмертный полк», – говорится в сообщении.

В начале 2020 года жители Подмосковья записали 3,5 тысячи роликов о своих героях. Результат был достигнут в рамках акции #Прогероя. 8 мая, в день открытия музея, ролики разместили на интерактивном экране в зале «Бессмертный полк».