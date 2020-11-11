РИАМО - 11 ноя. Ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, на данный момент не распространяются на работу открытых ледовых катков, сообщает столичный оперативный штаб.

«Да, в данный момент работа открытых ледовых коньков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Большие катки на ВДНХ и в Парке Горького тоже будут работать. Режим их работы пересмотрят, если ситуация с Covid-19 ухудшится.

С 13 ноября в Москве будут действовать новые антикоронавирусные ограничения. Так, студенты уйдут на дистанционку, их соцкарты будут заблокированы, рестораны не смогут работать в ночное время, кинотеатры не должны заполнять зал более чем на 25%.

В столице сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет, горожан с хроническими заболеваниями и беременных. Школьники с 6 по 11 классы учатся дистанционно, не менее 30% сотрудников столичных компаний трудятся на удаленке.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

- Умерших от коронавируса в Москве предложили хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Все соединения конструкции герметичные для обеспечения безопасности людей на прощании.

- Новогодние праздники в России предложили продлить на две недели. Авторы идеи считают, что это поможет замедлить рост заболеваемости​коронавирусом.

Хотим узнать ваше мнение Нужно ли продлить новогодние праздники на две недели? 31% Да, это снизит заболеваемость коронавирусом 31% Нет, экономика не потянет такие расходы 31% Это затянет празднование и только распространит вирус 31% Мне все равно Результаты

- В столице с 13 ноября по 15 января 2021 года не будут проводиться временные выставки, экспозиции и групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- За сутки в России зарегистрировали 19 851 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 701 больных. В Москве - 4 477.

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.