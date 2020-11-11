РИАМО - 11 ноя. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году в Москве проводиться не будет из-за распространения коронавируса, сообщает оперштаб столицы.

«Также не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы», - говорится в сообщении.

Новогоднее украшение улиц в Москве не будут убирать до марта. А праздничная иллюминация появится в декабре.

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11 НОЯБРЯ

- Умерших от коронавируса в Москве предложили хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Все соединения конструкции герметичные для обеспечения безопасности людей на прощании.

- Новогодние праздники в России предложили продлить на две недели. Авторы идеи считают, что это поможет замедлить рост заболеваемости​коронавирусом.

Хотим узнать ваше мнение Нужно ли продлить новогодние праздники на две недели? 31% Да, это снизит заболеваемость коронавирусом 31% Нет, экономика не потянет такие расходы 31% Это затянет празднование и только распространит вирус 31% Мне все равно Результаты

- В столице с 13 ноября по 15 января 2021 года не будут проводиться временные выставки, экспозиции и групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- За сутки в России зарегистрировали 19 851 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 701 больных. В Москве - 4 477.

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.