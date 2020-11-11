РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 ноя. В подмосковных Котельниках в детском саду провели мероприятия по повышению уровня доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В рамках реализации проекта «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» и муниципальной подпрограммы «Доступная среда в городском округе Котельники на 2017-2021 годы» в детском саду «Детство» проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды.

«Мероприятия проведены в целях повышения уровня доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья: приобретены кресло-коляска для инвалидов, информационное табло с бегущей строкой и установлены тактильные таблички со шрифтом Брайля, тактильные наклейки на перила лестничных пролетов», - говорится в сообщении.