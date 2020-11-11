РИАМО - 11 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл новый цех 121-го авиационного ремонтного завода в Старом Городке, в помещении будут заниматься окраской самолетов типа Як-130, Су-25, Миг-29, Су-27 и других, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Авиационный ремонтный завод в Старом Городке — крупнейшее в России предприятие по ремонту и модернизации самолетов и авиационных двигателей фронтовой авиации. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» был создан цех по окраске самолетов, который мы сегодня открыли», — сказал Иванов.

Он отметил, что в цехе установлено технологическое оборудование, с помощью которого будет производиться подготовка к окраске и непосредственно окраска самолетов. Благодаря открытию нового цеха муниципалитет получил 14 рабочих мест.

Для сотрудников цеха покраски самолетов оборудованы служебные и бытовые помещения - комната приема пищи, раздевалки, душевые.

Глава муниципалитета также поздравил представителей предприятия с 80-летним юбилеем авиационного завода и наградил особо отличившихся сотрудников грамотами и подарками.

Иванов подчеркнул, что авиаремонтный завод - легендарное предприятие, известное за пределами России. Сотрудники одинцовского завода провели ремонт и модернизацию самолетов и авиационных двигателей для заказчиков из 27 стран.

«Мы гордимся тем, что наш округ славится не только известными пилотажными группами и авиабазами, но и уникальным предприятием, где знают все о ремонте и модернизации авиатехники», - отметил Иванов.

121-й авиационный ремонтный завод включен в перечень системообразующих предприятий Московской области. На заводе трудятся 1038 человек.