РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина и команда администрации муниципалитета пройдут обучение по программе развития ста городов в бизнес-школе «Сколково», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В бизнес-школе «Сколково» стартовала программа развития городов для третьего потока муниципальных управленцев.

«Программа для городских управленцев реализуется национальным институтом развития ВЭБ.РФ совместно с бизнес-школой «Сколково». В третьем потоке обучение проходят команды городских округов Красногорск, Балашиха, Королев, Люберцы, Мытищи, Подольск, Химки и Электросталь», - говорится в сообщении.

В программе 14 модулей на разные темы: экономика и финансы, дороги и общественные пространства, развитие территорий и качество услуг, инженерная инфраструктура и экология и другие.

«Изучим лучшие практики. Вместе с коллегами из других городов России будем разрабатывать проекты развития городской экономики и комфортной среды. Задача нашей команды - разработать конкретные проекты развития для нашего округа в интересах наших жителей», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Всего по программе пройдут обучение 500 городских управленцев из 100 городов России. Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.