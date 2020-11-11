РИАМО - 11 ноя. В среду в Подмосковье открыли самый большой участок Центральной кольцевой автодороги протяженностью более 105 километров, благодаря этому жители смогут в три раза быстрее добираться от М-7 «Волга» до М-11 «Нева» и обратно, дорога займет всего 1 час, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Дорога проходит через городской округ Солнечногорск, Щелково, Черноголовку, Дмитровский, Пушкинский и Богородский округа. Это третий пусковой комплекс ЦКАД - важнейший участок нового скоростного обхода Московской агломерации.

«Мы были очень рады, когда президент на Питерском форуме принял решение о строительстве ЦКАД. Серьезная транзитная магистраль, которая должна существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги и сделать более удобным передвижение для каждого человека. Это вклад в экономику нашей страны, региона», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что было важно довести эту работу до конца в непростое время пандемии.

«Благодаря строителям, правительству РФ результат достигнут», - подчеркнул губернатор.

Открытие участка ЦКАД-3 даст возможность развиваться действующим предприятиям, будет способствовать приходу новых инвесторов и созданию рабочих мест. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы крупных населенных пунктов.

«ЦКАД - проект мирового уровня. Не так много в мире мегаполисов, вокруг которых появляется трасса протяженностью 336 километров. Участок, который открылся, является особо знаковым - мы пересекли «экватор» ЦКАД. Больше половины автодороги с сегодняшнего дня будет работать полноценно», - отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он выразил надежду, что концу этого года успеют ввести в эксплуатацию еще около 100 километров ЦКАД.

«И нам останется только небольшая часть на следующий год. Хочу поблагодарить Московскую область и Москву, которые создали все условия, чтобы ЦКАД «поехал», - подчеркнул зампред.

В составе ЦКАД-3 - четыре развязки, 47 путепроводов, 17 мостов и пять экодуков. Дорога имеет четыре полосы, разрешенная скорость - 110 километров в час, прогнозируемая интенсивность движения – 43,5 тысячи автомобилей в сутки. Для повышения пропускной способности и сокращения времени в пути предусмотрена система взимания платы по типу «Свободный поток» - нет шлагбаумов и пунктов оплаты.

Здесь также действует центральный пункт управления интеллектуальными транспортными системами ЦКАД. «Умная дорога» позволяет ездить по трассе беспилотным автомобилям.