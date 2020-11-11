РИАМО - 11 ноя. В среду в Подмосковье открыли самый большой участок Центральной кольцевой автодороги протяженностью более 105 километров, благодаря этому жители смогут в три раза быстрее добираться от М-7 «Волга» до М-11 «Нева» и обратно, дорога займет всего 1 час, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Дорога проходит через городской округ Солнечногорск, Щелково, Черноголовку, Дмитровский, Пушкинский и Богородский округа. Это третий пусковой комплекс ЦКАД - важнейший участок нового скоростного обхода Московской агломерации.
Он отметил, что было важно довести эту работу до конца в непростое время пандемии.
«Благодаря строителям, правительству РФ результат достигнут», - подчеркнул губернатор.
Открытие участка ЦКАД-3 даст возможность развиваться действующим предприятиям, будет способствовать приходу новых инвесторов и созданию рабочих мест. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы крупных населенных пунктов.
«ЦКАД - проект мирового уровня. Не так много в мире мегаполисов, вокруг которых появляется трасса протяженностью 336 километров. Участок, который открылся, является особо знаковым - мы пересекли «экватор» ЦКАД. Больше половины автодороги с сегодняшнего дня будет работать полноценно», - отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он выразил надежду, что концу этого года успеют ввести в эксплуатацию еще около 100 километров ЦКАД.
«И нам останется только небольшая часть на следующий год. Хочу поблагодарить Московскую область и Москву, которые создали все условия, чтобы ЦКАД «поехал», - подчеркнул зампред.
В составе ЦКАД-3 - четыре развязки, 47 путепроводов, 17 мостов и пять экодуков. Дорога имеет четыре полосы, разрешенная скорость - 110 километров в час, прогнозируемая интенсивность движения – 43,5 тысячи автомобилей в сутки. Для повышения пропускной способности и сокращения времени в пути предусмотрена система взимания платы по типу «Свободный поток» - нет шлагбаумов и пунктов оплаты.
Здесь также действует центральный пункт управления интеллектуальными транспортными системами ЦКАД. «Умная дорога» позволяет ездить по трассе беспилотным автомобилям.
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Жители Подмосковья смогут в 3 раза быстрее добираться от М-7 «Волга» до М-11 «Нева» и обратно > > > Дорога займет всего 1 час. Сегодня открыт самый большой участок Центральной кольцевой автодороги, протяженностью более 105 км. Он проходит через г.о. Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Это 3-й пусковой комплекс ЦКАД - важнейший участок нового скоростного обхода Московской агломерации. «Мы были очень рады, когда Президент на Питерском форуме принял решение о строительстве ЦКАД. Серьезная транзитная магистраль, которая должна существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги и сделать более удобным передвижением для каждого человека. Это вклад в экономику нашей страны, региона, - сказал Андрей Воробьев.- Было очень важно в это непростое «ковидное» время довести все до конца. Благодаря строителям, Правительству РФ результат достигнут». Открытие участка ЦКАД-3 даст возможность развиваться действующим предприятиям, будет способствовать приходу новых инвесторов и созданию рабочих мест. Дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы крупных населённых пунктов. «ЦКАД - проект мирового уровня. Не так много в мире мегаполисов, вокруг которых появляется трасса протяжённостью 336 км. Участок, который открылся, является особо знаковым - мы пересекли «экватор» ЦКАД. Больше половины автодороги с сегодняшнего дня будет работать полноценно, - сказал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Надеемся, что к концу года ещё порядка 100 км ЦКАД введем, и нам останется только небольшая часть на следующий год. Хочу поблагодарить МО и Москву, которые создали все условия, чтобы ЦКАД «поехал». В составе ЦКАД-3 - 4 развязки, 47 путепроводов, 17 мостов и 5 экодуков. Дорога имеет 4 полосы, разрешенная скорость - 110 км/ч, прогнозируемая интенсивность движения – 43,5 тыс автомобилей в сутки. Для повышения пропускной способности и сокращения времени в пути предусмотрена система взимания платы по типу «Свободный поток» - нет шлагбаумов и пунктов оплаты. Здесь также действует центральный пункт управления интеллектуальными транспортными системами ЦКАД. «Умная дорога» позволяет ездить по трассе беспилотным автомобилям. #нашеподмосковье #мырядом
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