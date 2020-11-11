РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала жителей округа проголосовать за расчистку реки Нахабинки в рамках региональной программы.

«Речку Нахабинку могут включить в региональную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья». В этом году силами Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, городских служб, отдела ГО и ЧС и эковолонтеров мы провели на речке серию субботников, но программу реабилитации реки необходимо продолжить комплексно», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что до конца текущей недели на портале «Добродел» проходит опрос по расчистке водных объектов Подмосковья.

«Призываю всех принять в нем участие и проголосовать за Нахабинку по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/271», - заключила Хаймурзина.