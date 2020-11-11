РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет на домашнем льду с питерским СКА 12 ноября без зрителей из-за пандемии, сообщается на сайте клуба.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков официально объявил о решении губернатора Московской области о продлении запрета на посещение спортивно-зрелищных мероприятий в Московской области по 22 ноября.

«Команду Михаила Кравеца после обидного поражения на своей площадке от московского «Динамо» с минимальным счетом 1:2 вновь ждет очередной вызов. В Подольск приезжает команда с берегов Невы. Матч «Витязь» – СКА состоится 12 ноября в четверг. Увы, вновь в нашем городе придется играть при пустых трибунах. На КХЛ ТВ в 22:40 можно будет посмотреть трансляцию в записи», - говорится в сообщении.

У зрителей есть шанс поучаствовать в мачте, появившись в прямом эфире во время игры на цифровом табло Ледового комплекса «Витязь». Зрители, пожелавшие увидеть матч по видеоконференции в системе ZOOM, могут включать видео и наслаждаться прямой трансляцией, при этом сами могут активно поддерживать команду – их лица и поддержку увидят хоккеисты в ходе игры.

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 896 4361 5340, код доступа: 313362.

Матч придется на день рождения главного тренера «Витязя» Михаила Кравеца. Так что дополнительная мотивация у хоккеистов подмосковной команды имеется очевидная.

«Витязь» очень отстает от зоны плей-офф, у него девятое место. В Западной конференции очень плотная борьба за место в восьмерке сильнейших. СКА находится на втором месте.

Ранее «Витязи» уже уступили СКА с внушительным счетом 1:5. После чего невские армейцы неожиданно уступили дважды дома – «Спартаку» со счетом 1:4 и «Куньлуню» со счетом 1:2. В промежутке между этими матчами подопечные Валерия Брагина одолели крепкий со счетом «Авангард» 5:2.

Брагину на тренерском мостике помогает Андрей Козырев – многие болельщики «Витязя» помнят его по выступлениям в «Витязе», а перед приглашением в СКА он работал именно в детско-юношеской школе подольского клуба.

СКА в минувшем туре во вторник играл в Хельсинки. «Йокерит» до того сыграл 1 ноября впервые после паузы, уступив в Череповце 2:5. У финской команды продолжается эпидемия, и 15 игроков основы не смогло выйти на лед в игре против СКА. Питерцы выиграли уверенно со счетом 4:1.