РИАМО - 11 ноя. В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» депутат Госдумы Ирина Роднина провела рабочую встречу с волонтерским штабом Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Темой встречи стало обсуждение способов обработки поступающих заявок от жителей, находящихся в группе риска. Роднина передала для полноценной и более безопасной работы волонтерского штаба крайне необходимые средства индивидуальной защиты.

«В этот сложный и ответственный период необходимо заботиться о тех, кому наша помощь нужна больше всего, – нашим пожилым людям! При этом каждый волонтер ни в коем случае не должен пренебрегать собственной безопасностью и обязан соблюдать меры социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты во избежание риска заражения», — сказала Роднина.

Обратиться за волонтерской помощью можно позвонив на номер горячей линии штаба: 8-496-221-98-05, добавочный 1020 (местное отделение партии ЕР), 8-916-917-43-96 (волонтерский штаб).​