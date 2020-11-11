РИАМО - 11 ноя. Дмитровские саночники завоевали шесть медалей на Кубке России, который прошел в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Спортсмены из школы Олимпийского резерва Альберта Демченко показали отличные результаты: Семен Павличенко стал двукратным победителем в личной и спринтерской гонке. В женской дисциплине победительницей в спринте стала Виктория Демченко», - говорится в сообщении.

А также дмитровчане Роман и Павел Репиловы стали обладателями серебряной и бронзовой медалей в спринтерской гонке. В командной гонке Роман Репилов, Андрей Медведев, Андрей Богданов завоевали золото.

«Поздравляем спортсменов с успешным выступлением! Желаем не останавливаться на достигнутом и постоянно добиваться новых спортивных успехов!» - добавляется в сообщении.