РИАМО - 11 ноя. В ноябре ветки сирени в Московском регионе выпустили почки, а некоторые кусты зацвели, сообщают пользователи соцсетей.

«Неугомонная сирень опять выпустила почки. Куда ты, зеленая! Зима на носу», — написала москвичка mutter_schmutter в Instagram, добавив к записи фотографию веток сирени с набухшими почками.

Снимками почек сирени, готовых вот-вот распуститься, поделилась и жительница города Видное с ником yatatka71.

Пользовательница соцсети romoliya сфотографировала цветы сирени в столичном районе Митино. На фото запечатлены частично распустившиеся фиолетовые бутоны.

В конце октября из-за нетипично теплой для осени погоды в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели рододендрон даурский, топинамбур, купальницы и форзиция.