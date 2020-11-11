РИАМО - 11 ноя. Пять команд будут представлять Россию на мировом чемпионате Cybathlon 2020, участниками соревнований станут спортсмены с бионическими протезами рук, силовыми протезами ног, обладатели экзоскелетов и нейроинтерфейсов, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Соревнования состоятся 13 и 14 ноября на домашних площадках. В России чемпионат проводится при поддержке Минпромторга и правительства Москвы на территории центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. Жюри будет оценивать не только достижения кибератлетов, но и используемые современные технологии.

«Мы рады поддержать наших кибатлетов. Ребята, желаем вам удачи!» — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в Москве средства реабилитации разрабатывают и производят свыше 50 компаний.

Свои разработки на Cybathlon 2020 также представят представители и партнеры Московского инновационного кластера. Среди них компании «Нейроботикс», «Моторика», «ЭкзоАтлет», «Катэрвил» и «Орто-Космос».