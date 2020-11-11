РИАМО - 11 ноя. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» продолжает реализацию проекта «Музей доступный для всех», для младших воспитанников из местного детского дома-интерната для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей была проведена интерактивная онлайн-программа «С указкой в сказку», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Научные сотрудники в стенах музея сумели создать уютную атмосферу русской народной сказки для своих маленьких слушателей, перевоплотившись в Бабу Ягу и сказочного экскурсовода.

«Ребята своими глазами увидели множество «волшебных» экспонатов: избушку на курьих ножках, ступу, кадушку с молодильными яблоками, и узнали, как все эти непривычные для современного человека предметы использовались в крестьянском быту XVIII-XIX веков», - говорится в сообщении.

Удивительные переплетения истории и сказочных чудес подарили детям незабываемые эмоции и отличное настроение на весь день. Сотрудники музея были рады услышать теплые и искренние слова благодарности от своих слушателей.

Контакты музея: 8 495 993-74-13, 8 496 227-40-07.