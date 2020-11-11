РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Сотрудники УМВД России по горокругу Красногорск задержали 32-летнего москвича за нападение на фармацевта, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Сотрудниками управления МВД России по городскому округу Красногорск Московской области по подозрению в разбойном нападении задержан 32-летний москвич, ранее судимый за аналогичное преступление», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вечером злоумышленник в медицинской маске зашел в одну из аптек. Угрожая женщине-фармацевту предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать деньги из кассы и сейфа. Затем мужчина закрыл сотрудницу в подсобном помещении и скрылся.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. По словам задержанного, похищенные деньги он успел потратить», - добавила Волк.

Она отметила, что Следственным управлением УМВД России по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключила Волк.