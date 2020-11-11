РИАМО - 11 ноя. В Коломне можно будет отпраздновать День рождения российского Деда Мороза, прокатиться на тематическом трамвае, а также узнать отличие коломенского пряника от тульского, сообщила руководитель туристического проекта «Коломенский трамвай желаний» Маргарита Тимофеева.

День рождения российского Деда Мороза отмечается 18 ноября. Новый маршрут называется «Письмо Деду Морозу или Новогодняя посылка».

«Трамвай и экскурсии на нем существуют с 2013 года. Начинали мы с типовых экскурсий по городу, потом стали их дробить на различные тематические, в том числе с учетом целевой аудитории. Взрослые и дети по-разному воспринимают информацию и им нужно по-разному ее давать. Мы хотели, чтобы наши экскурсии были не просто развлекательные, а с познавательным элементом, и придумали вот такой маршрут накануне Нового года, когда все дети пишут письмо Деду Морозу», — сказала Тимофеева в эфире «Радио 1».

Экскурсовод добавила, что участники экскурсии смогут подписать открытку, которую разработали «Почта России» и организаторы проекта. Также туристы смогут собрать посылку Деду Морозу и разукрасить глазурью пряничный трамвай.

Кроме того, дети смогут узнать, какие травы растут в Московской области, создадут из них свой чай и выпьют его с пряниками. Также экскурсоводы объяснят, почему Новый год ассоциируется с пряниками, и как готовят это лакомство.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Подмосковье «трамвай желаний» по новому маршруту планируют запустить после 22 ноября.

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