РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В Подольске проверили состояние площадки для сбора мусора на улице Комсомольская, выявленные недостатки устранила администрация округа, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» - «Чистая страна» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Виктор Щукин совместно с активистами местного отделения партии «Единая Россия» и заместителем начальника отдела МКУ «Окружное хозяйство» Марией Сокур провели мониторинг контейнерных площадок для сбора мусора в Подольске.

«В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» Подольска неоднократно поступали жалобы и обращения граждан по вопросу ненадлежащего состояния площадок для сбора мусора. На основании жалоб активисты партии «Единая Россия» выехали на осмотр площадки во дворе дома №46 на улице Комсомольская. Выявили незначительные недостатки в содержании площадки, которые устранили в кратчайшие сроки благодаря оперативной работе администрации Подольска», - говорится в сообщении.

Щукин планирует проводить подобные мониторинги на постоянной основе. Важно, чтобы контейнерные площадки для сбора мусора в Подольске содержались в чистоте.