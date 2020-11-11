РИАМО - 11 ноя. Длина нового тоннеля под МКАД, который появится на юге столицы, составит 100 метров, проектная документация на возведение объекта согласована, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Возведение тоннеля пройдет в рамках второго этапа строительства улично-дорожной сети от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

«В рамках этого этапа предусматривается строительство дороги, возведение тоннеля под МКАД, переустройство существующих и создание новых инженерных коммуникаций. Длина запроектированного тоннеля на пересечении магистрали с МКАД составит более 100 метров, из которых закрытая часть – почти 65 метров», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в тоннеле установят систему видеонаблюдения. Подобная мера обеспечит круглосуточный контроль на границе зоны транспортной безопасности и критических элементов.

«По основному ходу новой магистрали предусматривается создание проезжей части по три полосы движения в каждом направлении с устройством разделительной полосы. Помимо этого, будут построены технические тротуары, установлены дорожные знаки, знаки индивидуального проектирования, дорожные ограждения и нанесена разметка», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.​

Дорога Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе стала дублером южных отрезков МКАД, а также одной из ключевых частей транспортного каркаса новой Москвы.