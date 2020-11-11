РИАМО - 11 ноя. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, согласно которому продлеваются сроки рассмотрения проекта бюджета Москвы до 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

«Данное решение вызвано текущей ситуацией на фоне пандемии и изменением экономических прогнозов как в столице, так и в стране», — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В этом году проект бюджета был внесен правительством Москвы в Мосгордуму позже обычного срока. Одновременно, согласно действующему законодательству, сохранялись сроки и период рассмотрения документа в столичном парламенте в течение 60 дней, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

По словам Шапошникова, возникла ситуация, при которой фактический срок рассмотрения проекта закона о бюджете города значительно сократился, что могло негативно отразиться на полноценной проработке документа.

«Приняв сейчас соответствующий закон, мы получили дополнительное время для обстоятельной работы над проектом бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. При этом, безусловно, главный финансовый документ города будет утвержден до конца этого года», — добавил глава столичного парламента.

Проект закона о бюджете подготовили с учетом влияния пандемии Covid-19 на макроэкономическую ситуацию в столице. Важнейшими составляющими документа станут социальная поддержка и здравоохранение. Планируется, что сам законопроект в первом чтении будет вынесен на заседание думы уже 18 ноября.