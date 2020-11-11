РИАМО - 11 ноя. IV Международный фестиваль Build School - 2020 пройдет в формате форума в Москве, во время церемонии открытия, которая транслировалась на YouTube, с приветственным словом выступила первый зампред Мособлархитектуры - главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Открытие фестиваля состоялось в Центральном доме архитектора, где с приветственным словом также выступили президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и директор ФГБУ «Дирекция «2025» Олег Клочков.

«Build School - исключительно важное мероприятие, которое способствует повышению качества проектирования социальных объектов. Из года в год мы наблюдаем, как здоровая состязательная среда, которая формируется в рамках конкурса и экспозиции Build School, способствует этому росту. Хочется пожелать всем участникам форума плодотворной работы. Надеюсь, как и всегда, победят сильнейшие проекты», - сказала Кузьмина.

Также в Центральном доме архитектора представлена выставка конкурсных работ Build School Project, которые предполагают скорейшее воплощение лучших архитектурных проектов зданий школьных и дошкольных учреждений в жизнь. Подмосковье отправило на конкурс семь работ, имена победителей можно будет узнать 12 ноября. В этот день состоится подведение итогов, а также награждение лауреатов конкурса.