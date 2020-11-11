РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Автомобили Ford Focus и Audi столкнулись на круговом движении Южного обхода в Подольске в среду днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 11:30 на круговом движении Южного обхода (недалеко от поворота на улицу 43-й Армии).

«Столкнулись две иномарки Ford Focus и Audi. Авария не сильная. Они стояли с краю проезжей части и один из водителей кому-то звонил», - сказал очевидец.

По словам сотрудника ОГИБДД УМВД России по Подольску, в данном ДТП обошлось без пострадавших.

Также еще одна авария произошла на Варшавском шоссе, недалеко от Южного обхода. Здесь столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и Chevrolet. Авария также незначительная.