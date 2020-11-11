РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 ноя. Жители подмосковного Красногорска выявили незаконные постройки на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора за прошедшую неделю провели 26 встреч и более 30 телефонных переговоров с жителями Подмосковья, которые оставили обращения через портал «Добродел». Порядка 70 поступивших обращений были отработаны с предварительным выездом на объект.

«За прошедшую неделю жители Подмосковья сообщили о 18 самостроях на территории муниципалитетов. По пяти обращениям в Красногорске, Пушкине, Подольске и Шатуре подтвердился факт самовольности. Соответствующие уведомления были направлены в администрации муниципалитетов», - говорится в сообщении.

Еще по 13 объектам планируется провести проверки. В случае, если информация о незаконном строительстве подтвердится, материалы проверок будут направления в органы местного самоуправления для решения вопроса по их ликвидации.

Приоритетным направлением для сотрудников Главного управления остаются встречи и телефонные переговоры для более тщательной отработки их проблем.

«Так, на этой неделе по просьбе жителей был установлен информационный щит на строительной площадке в Можайске, смонтирован пункт мойки колес на стройке в Красногорске, предотвращен сброс строительного мусора в Мытищах», - поясняется в материале.

Всего с 1 октября в Главгосстройнадзор через портал «Добродел» поступило 458 обращений.