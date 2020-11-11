РИАМО - 11 ноя. В Пушкинском округе нарушили порядок проведения торгов на ремонт беговой дорожки и ограждения спортплощадки в оздоровительном комплексе «Левково», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение ООО «Монтаж-Авто», которое пожаловалось на действия комиссии по осуществлению закупок Государственного бюджетного учреждения Московской области «Оздоровительный комплекс «Левково».

«Организаторы торгов неправомерно отказали ООО «Монтаж-Авто» в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Подмосковное управление ФАС признало жалобу обоснованной. Учреждению выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.