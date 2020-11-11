РИАМО - 11 ноя. Шестую современную детскую игровую площадку открыли в подмосковном Воскресенске, она появилась во дворе домов №№32, 34, 36 по Центральной улице в микрорайоне Лопатинский, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В торжественной церемонии открытия площадки приняли участие глава городского округа Воскресенск Артур Болотников, его заместитель Александр Савкин, курирующий вопросы благоустройства, и депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. Глава округа торжественно перерезал красную ленточку вместе с юными жителями.

«На детской площадке есть все необходимое для игр самых маленьких воскресенцев, а также для занятий спортом ребят постарше. Она оборудована с учетом всех требований: уложено травмобезопасное покрытие, установлено ограждение, есть современные уличные тренажеры и различные игровые элементы (качели, карусели, горки), заниматься на которых будет интересно и полезно», - говорится в сообщении.

Кроме того, во дворе оборудовали новые парковочные места и провели благоустройство - установили лавочки, урны и информационный стенд.