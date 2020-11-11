РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. Заместитель главы администрации городского округа Люберцы по промышленности, спорту, тарифам, имущественным и жилищным вопросам Андрей Сыров 12 ноября проведет встречу с жителями в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Встреча начнется в 19:30 на платформе Zoom.

«Уважаемые люберчане! В ходе встречи обсудим вопросы занятости, выплат гражданам, состоящим на учете по безработице, и другие важные темы. Свои вопросы вы можете заранее направить на адрес электронной почты: lubtrud@bk.ru», - сказал Сыров.

Также вопросы можно оставить в комментариях под постом в Instagram-аккаунте: https://www.instagram.com/p/CHZ3mniJ1lk/?utm_source=ig_web_copy_link.

Ссылка на Zoom-конференцию размещена на официальном сайте: www.люберцы.рф. Для ее активации необходимо кликнуть на тематический баннер.