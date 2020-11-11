РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. В помещении фитнес-клуба Люберец 15 ноября Федерация самбо городского округа проведет мастер-класс для юнармейцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Тренировка будет посвящена Всероссийскому дню самбо, который празднуется ежегодно 16 ноября.

«Как ожидается, люберецкие спортсмены - мастера спорта России по самбо – проведут для молодежи ознакомительную тренировку с элементами данного вида единоборства. Также юнармейцам расскажут историю возникновения самбо», - говорится в сообщении.

Спортивное мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации муниципалитета, Федерации самбо городского округа Люберцы, фитнес-клуба RE:fit и движения «Юнармия».