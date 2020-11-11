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Как оформить рассрочку по коммунальным платежам и квартплате

Кому и в каких случаях положена рассрочка, где ее оформить и как именно нужно выплачивать долг, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Сухоруков
1

Сроки оплаты ЖКУ

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

Платить за квартиру и за коммунальные услуги необходимо, согласно ч.1 ст.153 ЖК РФ. При этом плата обычно вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Может быть установлен и иной срок, например, договором управления многоквартирного дома, решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива. Просрочка наступает после 11 числа (п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 22), объясняет юрист «Европейской юридической службы» Людмила Старовойтова.

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2

Возможность оформить рассрочку

© РИАМО,   Александр Манзюк

Если возможности заплатить полностью вовремя нет, гражданин (собственник или наниматель жилого помещения) имеет право оформить рассрочку. Это регулирует п. 72-75 Правил предоставления коммунальных услуг. В этом случае никаких санкций за неполную оплату не последует.

Узнать сумму задолженности можно в платежном документе (ЕПД), где она отражается согласно п. 69 вышеуказанных Правил.

По словам Людмилы Старовойтовой, лимита задолженности, препятствующего получению рассрочки, по закону не существует, так что неважно, задолжали вы 10 или 200 тысяч рублей.

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3

Куда обращаться

© РИАМО,   Александр Манзюк

С заявлением о предоставлении рассрочки для погашения долга необходимо обращаться либо в управляющую компанию (УК), либо, если договор заключен напрямую с поставщиком, например, с «Мосэнергосбытом», непосредственно к исполнителю коммунальной услуги.

Заявление пишется в произвольной форме, в нем излагаются обстоятельства, которые послужили основанием для обращения с просьбой о рассрочке. Тяжелое материальное положение Людмила Старовойтова рекомендует подтверждать документально. Это может быть, например, выписка из истории болезни, документ об утрате заработка, о наличии иждивенца в семье и т.д. В заявлении укажите период, на который вы просите предоставить вам рассрочку. Определить его нужно самостоятельно, оценив свое материальное положение. Однако окончательные сроки устанавливаются по соглашению с УК или поставщиком услуг.

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4

Порядок выплат

Порядок выплаты задолженности в рассрочку определяется соглашением с УК или поставщиком услуг. Обычно это погашение долга ежемесячно равными частями. Например, вы ежемесячно вносите текущий платеж и вдобавок – определенную сумму в счет погашения долга. В платежном документе будет отражена информация о рассрочке и размере ежемесячного платежа.

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5

Что будет, если не оформить рассрочку

© РИАМО,   Николай Корешков

Прежде всего, неплательщика ждут пени, начисление которых регулируется ч. 14 ст. 155 ЖК РФ и п. 159 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Размер пеней зависит от того, насколько давно наступила просрочка за внесение платы. Чем дольше не платить, тем больше пени, начисляемые за каждый день. Сначала это 1/300 ставки рефинансирования банка РФ от не выплаченной в срок суммы, а затем – 1/130 этой ставки.

Также исполнитель может ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги (КУ), если у потребителя есть задолженность хотя бы по одной из них в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за КУ (рассчитывается по нормативу вне зависимости от наличия счетчиков). Поэтому УК или сбытовая компания могут, например, установить заглушку на канализацию или временно приостанавливать подачу горячей воды в определенные периоды времени.

Наконец, исполнитель вправе обратиться в суд за взысканием образовавшейся задолженности.

Принудительным исполнением в силу требований Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об исполнительном производстве» занимаются судебные приставы. Так, у потребителя могут принудительно взыскать сумму долга и даже конфисковать имущество.

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