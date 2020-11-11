Как оформить рассрочку по коммунальным платежам и квартплате

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Если возможности заплатить полностью вовремя нет, гражданин (собственник или наниматель жилого помещения) имеет право оформить рассрочку. Это регулирует п. 72-75 Правил предоставления коммунальных услуг. В этом случае никаких санкций за неполную оплату не последует.

Узнать сумму задолженности можно в платежном документе (ЕПД), где она отражается согласно п. 69 вышеуказанных Правил.

По словам Людмилы Старовойтовой, лимита задолженности, препятствующего получению рассрочки, по закону не существует, так что неважно, задолжали вы 10 или 200 тысяч рублей.

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