РИАМО - 11 ноя. По мнению участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова, коронавирус вбил «последний гвоздь в крышку гроба» культурной сферы и российского шоу-бизнеса, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам музыканта, из-за пандемии группе пришлось отменить 70% гастролей и тур по Германии.

«Это полный трэш, катастрофа, крах! В шоу-бизнес, в культуру забит последний гвоздь в крышку гроба», — сказал Григорьев-Аполлонов.

Он отметил, что в отрасли работают почти полтора миллиона россиян. Ограничение концертных мероприятий повлияет не только на артистов, но и на технический персонал.

Певец не отчаивается, несмотря на не самую радостную ситуацию.

«Просто расслабиться надо и все. Если я не могу повлиять на ситуацию, я абсолютно не напрягаюсь в связи с этим», — заключил артист.

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Текстовая трансляция

11 НОЯБРЯ

- Умерших от коронавируса в Москве предложили хоронить в гробах со стеклянной крышкой. Все соединения конструкции герметичные для обеспечения безопасности людей на прощании.

- Новогодние праздники в России предложили продлить на две недели. Авторы идеи считают, что это поможет замедлить рост заболеваемости​коронавирусом.

Хотим узнать ваше мнение Нужно ли продлить новогодние праздники на две недели? 31% Да, это снизит заболеваемость коронавирусом 31% Нет, экономика не потянет такие расходы 31% Это затянет празднование и только распространит вирус 31% Мне все равно Результаты

- В столице с 13 ноября по 15 января 2021 года не будут проводиться временные выставки, экспозиции и групповые экскурсии. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- За сутки в России зарегистрировали 19 851 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 701 больных. В Москве - 4 477.

- Еще 3857 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 350 746 человек.

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в отечественных продуктах питания. Также специалисты проверили поверхности медучреждений и в транспорт, однако здесь пробы показатели положительный результат.

- Россияне массово скупают пульсоксиметры из‑за страха перед Covid‑19. Мнения относительно полезности данного устройства у экспертов разделились. Одни утверждают, что степень поражения легких может оценить только врач. Другие считают, что пульсоксиметр может спасти жизнь людям, которые не испытывают удушья и остаются беззащитными перед лицом болезни.

- За минувшие сутки в столице умерли 73 пациента с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7502 человек.