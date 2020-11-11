РИАМО - 11 ноя. В жилом квартале «Новое Пушкино» Группы компаний «Инград» началось строительство корпуса №19, в настоящее время рабочие ведут подготовку площадки, говорится в сообщении пресс-службы девелопера.

«Корпус возведут по современной монолитной технологии с применением натуральных отделочных материалов. 15-этажный жилой дом запроектирован на 492 квартиры площадью от 25,5 до 102,7 «квадрата». Объект планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года», — говорится в сообщении.

Продажи квартир в новом корпусе стартовали в октябре 2020 года. Все лоты реализуются с чистовой отделкой, кроме того, в квартирах предусмотрены просторные лоджии.

Жилье можно приобрести в ипотеку от банков-партнеров или воспользоваться услугой «Трейд-ин от INGRAD» с возможностью проживания в старой квартире до момента получения ключей от новой. Минимальная цена за лот – от 3,4 миллиона рублей.

ЖК «Новое Пушкино» — одна из самых востребованных новостроек Подмосковья. Квартал расположен в северо-восточной части города Пушкино вблизи Тишковского лесопарка и Учинского водохранилища. Близость Ярославского шоссе и одноименной железнодорожной ветки обеспечивает хорошую транспортную доступность микрорайона.

На сегодняшний день в ЖК уже построили 17 корпусов, 16 из них заселены. Также в квартале открыты детский сад и школа, работают сетевые магазины, кафе и аптеки. Все объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности. Во дворах обустроены современные детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и воркаут-зоны.

Проектом предусмотрено строительство еще 27 домов, а также двух школ, двух детских садов, медицинского центра, торгово-развлекательного и спортивного центров.