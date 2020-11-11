РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 ноя. Вторсырье компании «РТ-Инвест» из городского округа Мытищи перерабатывают свыше 30 заводов Российской Федерации, сообщается на сайте администрации горокруга.

Региональный оператор компании «РТ-Инвест» запустил собственный онлайн-маркет вторсырья.

«Площадка работает по принципу интернет-магазина, где представлен широкий ассортимент вторичных материальных ресурсов. На онлайн-витрине – 10 различных типов полимеров, три вида черных металлов, три вида цветных, картон, бумага и стеклобой. Отсортированные на КПО «Север» отходы компания «РТ-Инвест» направляет более 30-ти перерабатывающим компаниям», - говорится в сообщении.

Отходы из Мытищ после сортировки на КПО «Север» превращаются в товары. Их перерабатывают предприятия Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани, Воронежа и городов Подмосковья, которые приобретают вторсырье в интернет-магазине регионального оператора.