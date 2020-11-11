РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Члены партии «Единая Россия» обследовали береговую линию и дно Серебряного пруда в микрорайоне Салтыковка Балашихи, в ближайшее время они планируют обследовать и Желтый пруд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Серебряный пруд входит в систему каскадных прудов на реке Чечере.

«Обследование прошло в рамках проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Оно показало, что дно пруда сильно заилено, но мусор отсутствует. В ближайшее время члены и сторонники партии планируют обследовать Желтый пруд», - говорится в сообщении.