РИАМО - 11 ноя. Участницы из Московской области – Елена Метелковская, Елена Осипова, Нелли Якушина, Раиса Горохова, Екатерина Ерофеева и Ирина Голубева – стали финалистами «Премии МИРа», которая присуждается за добрые дела жителям России, подмосковные финалистки рассказали о своих проектах.
Финалисты представляют разные проекты – от популяризации космонавтики до создания благотворительного фонда помощи недоношенным детям.
Фонд ежегодно в День космонавтики координирует проведение «Гагаринских уроков», которые рекомендует проводить министерство просвещения РФ. Идея проведения уроков родилась в Звездном городке. Урок внесен в календарь образовательных событий учебного года и рекомендуется к проведению во всех общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации.
Еще одним финалистом премии стала директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение» Елена Осипова. Своей основной миссией фонд считает спасение зрения у недоношенных детей. За два года при помощи «Провидения» от полной потери зрения было спасено около 100 детей.
Финалистка Екатерина Ерофеева из Воскресенска рассказала, что ее проект посвящен развитию спорта.
«Я всю жизнь жила в деревне и в свободное время занималась спортом с молодежью. Сейчас продвигаю спорт среди молодежи. Мы проводим мероприятия, организуем летние турниры на свежем воздухе. На просторах интернета нашла информацию об этой премии и решила поучаствовать», - добавила Ерофеева.
Еще одна финалистка, основатель Коломенской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Глазами матери» Нелли Якушина отметила, что при ее организации работает инклюзивный детский клуб, где специалисты занимаются с детьми.
Также финалистками «Премии МИРа» от Подмосковья стали директор благотворительного фонда «Ради добра» Ирина Голубева и член общественной организации поддержки материнства и детства «МногоНас-Ступино» Раиса Горохова.
«Премия МИРа» присуждается в восьми номинациях: «Добрые новости», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», #Вопреки, «Подвиг», «Корпоративное добровольчество», «Здравая инициатива», «Народная премия».
В этом году конкурс собрал участников из 70 регионов России и 17 стран.
Цель конкурса — поиск героев нашего времени и благодарность людям, занимающимся общественной работой.
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