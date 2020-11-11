РИАМО - 11 ноя. Участницы из Московской области – Елена Метелковская, Елена Осипова, Нелли Якушина, Раиса Горохова, Екатерина Ерофеева и Ирина Голубева – стали финалистами «Премии МИРа», которая присуждается за добрые дела жителям России, подмосковные финалистки рассказали о своих проектах.

Финалисты представляют разные проекты – от популяризации космонавтики до создания благотворительного фонда помощи недоношенным детям.

«Мои нынешние проекты по популяризации космонавтики среди молодежи, подростков и детей должны вернуть подрастающему поколению россиян мечту о покорении космоса. Очень важно рассказать детям, молодежи об уникальных технических достижениях нашей страны в мировом освоении космического пространства, о важных памятных датах истории освоения космоса нашими соотечественниками», - сказала финалистка премии, директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы» Елена Метелковская.

Фонд ежегодно в День космонавтики координирует проведение «Гагаринских уроков», которые рекомендует проводить министерство просвещения РФ. Идея проведения уроков родилась в Звездном городке. Урок внесен в календарь образовательных событий учебного года и рекомендуется к проведению во всех общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации.

Еще одним финалистом премии стала директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение» Елена Осипова. Своей основной миссией фонд считает спасение зрения у недоношенных детей. За два года при помощи «Провидения» от полной потери зрения было спасено около 100 детей.

«Одна из проблем для недоношенных детей, которая незаметна для многих, – это отслоение сетчатки и потеря зрения. Мы за два года добились того, что такие дети в Москве получают бесплатное лечение. Еще два года назад за лечение надо было платить 150-200 тысяч рублей. Также мы проводим онлайн-курсы для родителей недоношенных детей по психологической помощи. В дальнейшем планируем развивать это и в других городах России», - отметила Осипова.

Финалистка Екатерина Ерофеева из Воскресенска рассказала, что ее проект посвящен развитию спорта.

«Я всю жизнь жила в деревне и в свободное время занималась спортом с молодежью. Сейчас продвигаю спорт среди молодежи. Мы проводим мероприятия, организуем летние турниры на свежем воздухе. На просторах интернета нашла информацию об этой премии и решила поучаствовать», - добавила Ерофеева.

Еще одна финалистка, основатель Коломенской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Глазами матери» Нелли Якушина отметила, что при ее организации работает инклюзивный детский клуб, где специалисты занимаются с детьми.

«У нас приходят учителя и плюс с детьми занимаются коррекционные педагоги. С помощью этой премии надеемся получить своеобразную рекламу, чтобы матери детей-инвалидов знали, что есть такое место», - рассказала Якушина.

Также финалистками «Премии МИРа» от Подмосковья стали директор благотворительного фонда «Ради добра» Ирина Голубева и член общественной организации поддержки материнства и детства «МногоНас-Ступино» Раиса Горохова.

«Премия МИРа» присуждается в восьми номинациях: «Добрые новости», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», #Вопреки, «Подвиг», «Корпоративное добровольчество», «Здравая инициатива», «Народная премия».

В этом году конкурс собрал участников из 70 регионов России и 17 стран.

Цель конкурса — поиск героев нашего времени и благодарность людям, занимающимся общественной работой. ​