РИАМО - 11 ноя. Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на Изваринской улице в Западном округе Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Дорожная авария произошла 10 ноября.
«Водитель за рулем автомобиля Land Rover Range Rover не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием», - сказал собеседник агентства.
Водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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