РИАМО - 11 ноя. Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на Изваринской улице в Западном округе Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Дорожная авария произошла 10 ноября.

«Водитель за рулем автомобиля Land Rover Range Rover не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием», - сказал собеседник агентства.

Водитель и один из пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.