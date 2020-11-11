РИАМО - 11 ноя. Из-за похолодания в Москве повысили температуру теплоносителя в городской системе отопления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время в магистральных сетях она (температура - ред.) составляет 82-84 градуса», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Режимы отопления изменяют в зависимости от температуры воздуха на улице. При среднесуточной температуре плюс 4 градуса температура теплоносителя составляет 75-77 градусов, при понижении уличной температуры до плюс 3 градусов — увеличивается до 77-79 градусов.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — добавил Бирюков.

Из-за пандемии коронавируса подготовка теплосетей и объектов теплогенерации к зиме велась в столице в сжатые сроки, все мероприятия провели за два месяца.

Отопительный сезон начался в Москве в конце сентября. Включить отопление раньше обычного решили в связи с введением режима самоизоляции для пожилых москвичей и переводом части работающих горожан на удаленку.