РИАМО - 11 ноя. Открытие третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) значительно улучшит экологическую ситуацию как в столице, так и в Московской области, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Церемония запуска движения по участку ЦКАД-3 состоялась в среду в Пушкинском городском округе Подмосковья. Протяженность четырехполосной трассы составляет более 105 километров.

«Здесь очередной пример, когда экология и транспорт тесно связаны. С открытием этого участка ЦКАД экологическая ситуация в Москве улучшится», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что открытие трассы позволит сократить транспортный поток на МКАД — это благотворно скажется на экологии столицы.

Кроме того, применяемые на ЦКАД современные технологии, в частности, бесконтактная оплата и отсутствие светофоров, снизят вред для экологии Подмосковья, заключил Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ЦКАД-3 важнейшей транзитной магистралью Московского региона, которая существенно разгрузит прилегающие к столице дороги.