РИАМО - 11 ноя. Время работы бригад неотложной помощи в поликлиниках Московской области увеличили на три часа из-за возросшего числа вызовов врачей на дом, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Количество вызовов продолжает расти. Чтобы медицинская помощь оставалась доступной жителям, мы привлекли автотранспорт для врачей, а также увеличили время работы неотложной службы в поликлиниках. Если раньше они выезжали на вызовы до 20:00, то теперь время работы увеличилось до 23:00», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Бригады неотложной помощи выезжают по вызовам, когда нет явной угрозы для жизни пациента, например, при внезапном остром заболевании или обострении хронических заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства.

Вызов врача на дом осуществляется через портал госуслуг или call-центр по номеру: 8-800-550-50-30.

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11 НОЯБРЯ

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