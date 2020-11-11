РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина Балашихи стали победителями и призерами регионального соревнования по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Воспитанники СШОР имени Ю.Е. Ляпкина из Балашихи стали победителями и призерами первенства и чемпионата Московской области по фигурному катанию на коньках», - говорится в сообщении.

Победителями и призерами в одиночном катании по различным разрядам стали: Даниил Жолобов, Иван Монахов, Мария Артемова, Иван Теленков, Наталья Старшова, Владислав Шитов. В танцах на льду: Алиса Овсянкина и Матвей Самохин; Арина и Артем Мякишевы; Анастасия Кобзарева и Александр Синцов; Софья Гробчак и Даниил Гришин.