РИАМО - 11 ноя. С января по ноябрь 2020 года эксперты согласовали девять проектов домов по реновации на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Суммарно благодаря проектам, которые будут возводиться в Северо-Восточном административном округе, в столице появятся жилые здания совокупной площадью более 228 тысяч квадратных метров. Это 2,2 тысячи квартир, куда смогут переехать жители устаревших пятиэтажек», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проекты по возведению новостроек по реновации включают в себя подземный паркинг (если его создание возможно), полную отделку помещений, которая предполагает проведение работ и в самих квартирах, а также формирование энергоэффективных инженерных систем. В новых квартирах укладывается ламинат, санузел и кухню облицовывают плиткой, а стены обклеивают обоями под покраску. В план также входит установка розеток, сантехники, плит и осветительных приборов.

Помимо прочего, проектом предусмотрено размещение нежилых помещений на первых этажах - организаций, аптек, магазинов.

Леонов добавил, что большое внимание уделяется качеству работ и отделочного материала. Оценка проекта ведется с учетом конструктивных и архитектурных особенностей объекта, а также работ, которые проводятся на территории. В их перечень входят установка детских и спортивных площадок, озеленение, создание зон отдыха. В новых домах также создана удобная и безопасная среда для проживания маломобильных граждан.