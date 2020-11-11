РИАМО - 11 ноя. Около 100 миллиардов рублей направили на строительство третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщил журналистам председатель Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Церемония открытия ЦКАД-3 состоялась в Пушкинском городском округе в среду. В ней приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр транспорта России Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Основной участок дороги готов полностью. <...> Проект был реализован на принципах государственно-частного партнерства, <...> общая стоимость составила порядка 101 миллиарда рублей», — сказал Петушенко.

Как уточнили в пресс-службе «Автодора», из этой суммы есть как средства бюджета, так и частные инвестиции.

Протяженность четырехполосной трассы составляет более 105 километров. Дорога идет от трассы М-11 «Нева» до трассы М-7 «Волга». Новый участок располагается на территории городских округов Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский. Расчетная скорость движения на участке составляет 110 километров в час.

В строительстве приняли участие порядка 3 тысяч рабочих, было задействовано около 700 единиц техники.