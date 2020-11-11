РИАМО - 11 ноя. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» начнется 16 ноября, благодаря акции дети и пожилые люди смогут исполнить свои желания, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«В следующий понедельник, 16 ноября, мы запускаем уже ставшую традиционной акцию «Елка желаний». Она проводится уже третий год подряд в рамках проекта «Мечтай со мной». В прошлом году в рамках акции силами неравнодушных людей удалось исполнить 7,5 тысяч желаний людей. В декабре 2018 года к акции присоединились государственные деятели, акцию поддержал лично президент России Владимир Путин», - сказал Комиссаров в ходе пресс-конференции посвященной старту акции.

Он отметил, что стать участниками акции могут дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, дети и пожилые люди, которые имеют ограничения по состоянию здоровья, дети, которые проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 18 лет и люди старше 60 лет, у которых состояние здоровья угрожает их жизни.

По словам руководителя проекта «Мечтай со мной» Тимура Сафина, желания принимаются в двух категориях: материальной и нематериальной. В материальную категорию входят детские игрушки, книжки, развивающие материалы, товары для хобби, одежда и наряды, цифровая техника, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. В нематериальную категорию входят желания, связанные с «примеркой на себя» какой-либо профессии, поездкой в другой город или населенный пункт, возможностью побывать на концерте или представлении, а также встречей с кумирами.

«В связи с эпидемиологической ситуацией нами были предложены два формата проведения акции. Помимо стандартных классических елок, которые мы будем расставлять на площадках партнеров нашей акции по всей стране, мы также предлагаем онлайн-участие. Мы предоставим личные доступы для каждого желающего исполнить мечту на сайте елкажеланий.рф. Эта возможность будет доступна с 1 декабря 2020 года», - отметил Сафин.

Заявки на участие будут приниматься с 16 ноября по 15 декабря 2020 года. С 1 декабря 2020 года и до конца февраля 2021 года неравнодушные люди будут исполнять новогодние желания. Стать партнером акции и исполнить чью-то мечту может любой желающий старше 18 лет.​