РИАМО - 11 ноя. Подмосковная компания ООО «Кералит», занимающаяся выпуском огнеупорных материалов, получила разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского корпуса №3, где частично запущено производство периклазо-углеродистых и алюмо-углеродистых огнеупорных изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания получила заем в 150 миллионов рублей, которые направила на модернизацию и расширение своего предприятия. Производственная площадка компании располагается на территории Наро-Фоминского округа.

«Инвестиции в проект компании уже составили более 800 миллионов рублей, создано 50 новых рабочих мест. Это оказывает благоприятное влияние на социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность Московской области», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь здания составляет 4,8 тысячи квадратных метров. Размещение зон погрузки-разгрузки, малые архитектурные формы, а также парковка предусмотрены на прилегающей территории. Работы по завершению настройки технологического оборудования ведутся специалистами. К началу декабря 2020 года предприятие планирует выйти на полную производственную мощность.

Компания занимается производством неформованных огнеупорных материалов, табулярного глинозема и шинели, вибролитых бетонных изделий , а также монтажом и проектированием футеровок тепловых агрегатов. Качество и ассортимент продукции ООО «Кералит» держится на уровне мировых производителей благодаря привлечению высококвалифицированных сотрудников и систематической модернизации.