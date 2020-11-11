РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Отделения многофункционального центра городского округа Балашиха вошли в пятерку самых посещаемых МФЦ в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В октябре подмосковные центры «Мои Документы» оказали более 2 миллионов государственных услуг.

«Многофункциональные центры Балашихи в числе самых посещаемых в октябре. Они на пятом месте в топе Подмосковья. Чуть популярнее оказались МФЦ Одинцовского, Ленинского, Дмитровского городских округов и Красногорска», - говорится в сообщении.

Чаще всего жители обращались к специалистам, чтобы зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на кадастровый учет.